Udine, principio d'incendio a Palazzo Antivari

Principio d'incendio nel pomeriggio di ieri all'interno di Palazzo Antivari, la galleria che ospita negozi e uffici tra piazza XX Settembre e via Del Gelso, nel cuore di Udine.

Le fiamme sono partite dalla zona della palestra. Il rogo, grazie all'attivazione del sistema anti-incendio automatico (che spruzza acqua dal soffitto) e all'intervento dei Vigili del fuoco, è stato in breve tempo domato. Ma, a quanto si apprende, l'impianto non si è immediatamente disattivato una volta terminato l'allarme, continuando a erogare acqua, che ha provocato allagamenti nei diversi piani della struttura, fino all'autorimessa. Interessati anche gli studi di Udinese Tv. Questa mattina saranno eseguiti sopralluoghi per valutare l'entità dei danni, in particolare agli impianti elettrici.