Udine, proseguono i lavori per la seconda rotatoria in viale Venezia

Approvato il “Documento di Fattibilità delle alternative progettuali di Viale Venezia” dalla Giunta comunale di Udine, che interessa la riorganizzazione della viabilità attraverso la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Firenze e via Mazzucato e via Birago e via Gabelli. Tra le possibili soluzioni proposte nel Documento di Fattibilità delle alternative progettuali è stata individuata la soluzione che prevede la realizzazione della pista ciclabile all’esterno delle rotatorie e delle corsie dedicate al traffico privato e dei mezzi del Trasporto pubblico locale lungo viale Venezia (non verrà riservata una corsia preferenziale per quest’ultimi mezzi). Il costo complessivo stimato per la complessiva riorganizzazione della viabilità insistente su viale Venezia, articolata su due distinti interventi, ammonta a 2.048.866,61 euro.