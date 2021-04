Udine, raffica di arresti della Polizia di Stato

Nell’ultimo periodo, il personale della Squadra Mobile di Udine ha dato corso ad alcune misure restrittive nei confronti di alcuni soggetti domiciliati in Friuli. Fra questi un 28enne cittadino marocchino, nel Friuli centrale, arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Alessandria, che prevede la sua reclusione per tre anni e due mesi per reati predatori avvenuti nel 2017 in Piemonte.

E’ stato rintracciato anche un 29enne albanese, residente a Udine, incarcerato perché deve scontare una pena di cinque anni, disposta dalla Procura della Corte D’Appello di Trieste a seguito della condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini avevano permesso di accertare che, nel 2013, nell’ambito di una strutturata organizzazione transfrontaliera, l'uomo aveva avuto un ruolo di collettore fra dei passeur e i referenti del sodalizio.

A carico di un connazionale 61enne, è stata ripristinata la misura cautelare in carcere a seguito del dispositivo del Tribunale del Riesame di Trieste. L’uomo è indagato nell’ambito di una recente attività investigativa che lo vede coinvolto in un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti dall’Olanda all’Italia.

Un 31enne cittadino dominicano, residente a Udine, deve scontare in regime di semi libertà una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione a seguito della condanna per lesioni gravi, provocate a un connazionale per futili motivi, all’interno di un locale udinese nel 2009. Dopo la violenta rissa, la parte lesa aveva subìto la perdita pressoché completa della vista da un occhio.

Un altro provvedimento della stessa natura è stato eseguito nei confronti di un 70enne udinese che dovrà scontare una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione perché condannato per reati fallimentari e maltrattamenti in famiglia avvenuti rispettivamente nel 2008 e nel 2013.

Eseguiti anche tre provvedimenti di esecuzione pena, in regime di detenzione domiciliare, fra le quali si segnala quella a carico di un 45enne pluripregiudicato udinese, che dovrà scontare un residuo periodo di condanna di nove mesi, per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Recentemente, inoltre, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha informato dell'arresto, in Colombia, di un latitante, in fuga dal 2014. L'uomo, 45enne cittadino colombiano, era stato condannato a quattro anni, un mese e 28 giorni dai Tribunali di Bolzano e Udine, per rapina, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona, eventi accaduti tra il 2002 e il 2005, a Bolzano, Tarcento e Udine.