Udine, raffica di arresti per condanne definitive

Nelle ultime settimane, personale della Polizia di Stato di Udine ha arrestato alcuni soggetti destinatari di misure coercitive definitive.

Fra questi c'è un 35enne colombiano, domiciliato nella Bassa friulana, arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Udine, che prevede la sua reclusione per sei anni e quattro mesi per spaccio di stupefacenti in Friuli.

E’ stato rintracciato un 23enne albanese, domiciliato a Udine, che deve scontare una pena di cinque anni, provvedimento emesso dalla Procura di Lodi a seguito della condanna per la detenzione di un grosso quantitativo di cocaina, documentato nel novembre del 2021 a San Donato Milanese.

Un connazionale 66enne è stato tratto in arresto su disposizione della Procura Generale di Trieste per scontare cinque anni e cinque mesi di reclusione per episodi di spaccio risalenti al 2010, quando l’uomo era attivo nella piazza udinese.

E’ stato rintracciato e carcerato a Udine un 32enne italiano, che deve scontare una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale, emessa dalla Procura Generale di Trieste.

In un comune dell'hinterland è stato rintracciato un 41enne marocchino, che si trovava in questa zona per lavoro; l'uomo deve scontare quattro anni di reclusione, come disposto dalla Procura di Genova, a seguito di condanna per riciclaggio. L’attività investigativa aveva permesso di accertare come lo straniero facesse parte di un sodalizio dedito al trasferimento nelle nazioni dell’area magrebina di veicoli rubati in Italia.

E’ stato localizzato a Udine anche un 31enne di origine campane, condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione, come disposto dalla Procura Generale di Trieste per plurimi episodi di rapina commessi in Friuli.

Inoltre, è stato rintracciato e fermato un 24enne pakistano, attualmente dimorante a Torino, che deve scontare una pena di tre anni e sette mesi, disposta dalla Procura di Udine, per una serie di condotte illegali, in materia di stupefacenti.

Eseguiti anche dieci provvedimenti di esecuzione pena, in regime di detenzione domiciliare, fra le quali si segnala quella a carico di un 58 udinese, che dovrà scontare un residuo di condanna di un anno e nove mesi per reati in materia di stupefacenti.