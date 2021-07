Nottata lunga e impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che sono intervenuti più volte, dalle 21 e fino alle 2, per una serie di incendi dolosi in via Brigata Divisione Osoppo, nel capoluogo friulano, dove qualcuno, a più riprese, ha incendiato dieci cassonetti dei rifiuti.

Danni in corso di quantificazione; sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti, insieme agli agenti della Polizia di Stato.