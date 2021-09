Udine, riaperta al traffico via Grazzano

E' stata riaperta oggi al traffico, via Grazzano, interessata nei mesi scorsi da lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido.

Grande la soddisfazione del sindaco Pietro Fontanini e del vice Loris Michelini, che annunciano i nuovi cantieri in città.



“Siamo soddisfatti di quest'opera – spiega Fontanini -. L'ultima parte era da tempo in condizioni precarie, ma con meno di due mesi di lavori abbiamo rinnovato l'intera via, adottando nuove tecnologie che garantiscono che per un bel po' di anni la stabilità del porfido”.



Nel 2015, in effetti, la via era stata interessata da lavori analoghi, ma il porfido non ha retto che 6 anni. “Ora sono state nuove tecniche che garantiscono la tenuta del porfido nel tempo. Le strade con questa pavimentazione sono belle, vanno valorizzate e mantenute, per cui le abbiamo rimesse a nuovo”.



“In precedenza, sono state sistemate via Gemona, via Vittorio Veneto e ora via Grazzano – sottolinea Michelini -, che è un borgo nella città. Con una strada nuova si vivacizza l'intera area, a beneficio di residenti e commercianti. Sono stati rifatti alcuni collegamenti con le fognature ed è stata applicata della resina drenante con uno strato cementizio sottostante che garantirà la tenuta della pavimentazione”.



I prossimi lavori interesseranno via Superiore, dove il cantiere è già attivo e proseguirà fino a fine ottobre.