Udine, ricoverato in ospedale il barista Fachechi

Tantissimi messaggi di solidarietà, che testimoniano quanto Gianluca ‘Fack’ Fachechi sia conosciuto e apprezzato, non solo in città. Il titolare del bar Giangio in piazzale Chiavris, a Udine, è risultato positivo al Covid e, negli ultimi giorni, è stato costretto al ricovero in ospedale per ricevere ossigenazione, grazie agli speciali caschi messi a punto per aiutare i pazienti con difficoltà respiratorie.

E’ lo stesso Fachechi ad aggiornare sulla sua situazione: “Quest’anno vuole farsi proprio ricordare dal sottoscritto e, quindi, non poteva mancare anche il ricovero in ospedale… Abbiamo tenuto chiuso tre giorni il locale per procedere alla sanificazione e aspettare il risultato dei tamponi dei miei collaboratori. Da oggi (giovedì 5 novembre, ndr) Giangio riapre. Io, invece, credo che per tutto il mese non sarò reperibile...”.

“Grazie per chi verrà a darci una mano a riprenderci un po’ di dignità. Vi voglio bene e mi mancate” conclude il messaggio social, nel quale non manca un grazie alle tante persone che hanno manifestato la loro vicinanza. “E state attenti... il Covid non è una passeggiata!”.