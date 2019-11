Udine, rifiuti 'abbandonati' ad arte al Parco Moretti

Un pollo intero, posizionato in cima a una delle fontanelle, e altri rifiuti ‘sparsi ad arte’. E’ quanto immortalato questa mattina dall’Associazione Consumatori Attivi al Parco Moretti di Udine. Un atto vandalico che potrebbe voler mandare un messaggio all’amministrazione, in vista dell’avvio del nuovo discusso sistema di raccolta delle immondizie porta a porta.

"Se non siete d'accordo con il metodo ‘casa per casa’, che ha tante criticità, venite alla manifestazione che si terrà il 30 novembre in via Podgora e il 2 dicembre in piazzetta Lionello a Udine, alle 10. Non sporcate la città che è bene di tutti!", invitano dall’associazione. “Solo dall'unione dei cittadini e dalle segnalazioni concrete di ciascuno di essi si potranno apportare utili correttivi a un sistema che, altrimenti, rischia di fare acqua da tutte le parti”.