Udine, rintraccio di migranti in viale Palmanova

Alcuni piccoli gruppi di migranti sono stati segnalati e identificati alle prime ore del giorno in viale Palmanova, a Udine, da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine. Altri gruppi di migranti sarebbero stati individuati, sempre nel capoluogo friulano, mentre camminavano a bordo strada.

Sono in corso le operazioni di identificazione e poi di avvio al triage alla quarantena fiduciaria come previsto dai protocolli anti-Covid. Nella notte, inoltre, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di migranti anche lungo la regionale, a Manzano, ma le ricerche effettuate dai militari dell'Arma non hanno portato ad alcun rintraccio. Probabilmente gli stranieri si sono diretti a Udine.

Nella giornata di ieri, invece, una cinquantina di cittadini stranieri sono stati individuati al confine tra Italia e Slovenia, da parte delle forze dell'ordine su territorio italiano.