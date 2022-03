Udine, ripristinato il cartello intitolato a Norma Cossetto

Ritrovato e già ripristinato, a Udine, il palo commemorativo intitolato a Norma Cossetto. Rinvenuto questa mattina in via Attimis, a qualche centinaio di metri dalla sua sede, è stato nuovamente piantato a terra dagli operai comunali verso le 10.30. Per evitare nuovi, spiacevoli atti vandalici, è stata aggiunta una piccola colata di cemento. Sul posto, il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani.

“Ringrazio i dipendenti – così Fontanini- per essere stati solerti e solleciti nel rintracciare e rimettere il palo al proprio posto. Di certo, non mi stanco di stigmatizzare e condannare atti gravi, che offendono la memoria di una ragazza che ha subito violenze feroci ed è stata massacrata dai suoi aguzzini per ragioni di bieca ideologia. Inutile fingere di fare i sepolcri imbiancati: il gesto dell’altra notte ha una matrice politica marcata”.

Ciani aggiunge: “Un paio di anni fa erano successe vicende analoghe al parco Martiri delle Foibe. Siamo al cospetto di persone che vogliono negare eventi drammatici che, invece, devono essere raccontati e conosciuti”.

Sindaco e assessore valuteranno come disporre l’area di un sistema di videosorveglianza. “Per ora – chiudono – confidiamo nell’intelligenza delle persone e speriamo che il cemento funga da deterrente per certe iniziative squallide”.