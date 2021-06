Udine, rissa nella notte in via Chisimaio

Finisce con due persone in pronto soccorso una lite scoppiata nella tarda serata di ieri, a Udine, in via Chisimaio, di fronte a un bar.

Un uomo di 68 anni e un 50enne, entrambi residenti in Friuli, sono passati dalle parole ai fatti. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove sono stati medicati per lesioni fortunatamente giudicate lievi.