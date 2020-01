Udine, rogo vicino al campo nomadi

I Vigili del Fuoco del comando di via Popone sono intervenuti questa notte per domare un incendio che si è sviluppato in prossimità del campo nomadi, in via Monte Sei Busi, a Udine. A bruciare una pila di pneumatici. Le fiamme sono state estinte velocemente dai pompieri e non hanno creato problemi a strutture o a persone.

L'accensione dei tanti pignarui in Friuli Venezia Giulia non ha causato alcun tipo di conseguenza per la vegetazione: non si sono registrati, infatti, roghi collaterali causati da faville o braci non estinte.