Udine, scattano le asfaltature in viale Venezia

Il Comune di Udine informa che da lunedì 20 a sabato 25 febbraio sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione delle nuove rotonde lungo viale Venezia e i relativi imbocchi.

Il calendario prevede lunedì 20 dalle 7 alle 23 la riasfaltatura degli imbocchi sulle vie Birago-Gabelli, Firenze-Mazzucato; dal 21 al 23 febbraio dalle 21 alle 6, il rifacimento della pavimentazione della rotatoria di via Birago-Gabelli; dal 23 al 25 febbraio, sempre dalle 21 alle 6, sarà la volta della rotatoria di via Firenze-Mazzucato.

Il Comune precisa che, in corrispondenza delle intersezioni interessate dai lavori, dove sono previste deviazioni e chiusure, ci sarà apposita segnaletica e nei punti di maggiore criticità l’impresa assicurerà la presenza di movieri; s'invita comunque a prestare la massima attenzione alla viabilità così modificata, in particolare nel caso di fruizione dei sensi di marcia istituiti temporaneamente per consentire l’esecuzione dei lavori.

