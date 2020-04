Nel corso della mattinata, a Udine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e i militari dell'Arma della Stazione di Udine Est, sono intervenuti all'incrocio tra via Monte Nero e via Tiepolo dove, poco prima, un'ambulanza della Croce Rossa, per cause in corso di accertamento, si è scontata con un'utilitaria condotta da un uomo di 51 anni residente in città.

A seguito dell'impatto nessuno degli occupanti è rimasto ferito. I rilievi sono stati eseguiti dalla Stazione dei Carabinieri di Udine Est.