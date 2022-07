Incidente, nel primo pomeriggio, in via Partidor, a Udine, davanti alla pasticceria Beltrame. Per cause al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile, a scontrarsi sono stati uno scooter, in sella al quale c’era un 67enne udinese, e un’auto condotta da un 75enne, anche lui residente in città.

Ad avere avuto la peggio è stato il conducente dello scooter, che ha rimediato la frattura di un piede. Soccorso da personale del 118, è stato condotto all’ospedale con l’ambulanza.