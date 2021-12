Udine, scritte no vax alla scuola media Ellero

Clamorosa azione no vax nella notte a Udine. Ignoti hanno imbrattato il muro esterno della scuola media Ellero, in via Divisione Julia e lungo via Tiberio Deciani.

Con la vernice rossa, sono state realizzate scritte contro la campagna vaccinale come ‘Il vaccino uccide’ e ‘salva tuo figlio’ e contro il Governo, definito ‘nazista’.

Un’azione che arriva proprio nel giorno di avvio delle prenotazioni per la vaccinazione della fascia 5-11 anni. Forte sdegno dei genitori che questa mattina hanno accompagnato a scuola i loro figli.

Sul posto la Polizia locale e gli uomini della Digos che hanno già avviato le indagini per risalire agli autori.

Anche la politica condanna duramente il gesto.