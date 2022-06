Udine, secondo lotto di lavori in piazzetta Marconi

Zona Cesarini per il primo lotto dei lavori di piazzetta Marconi, a Udine. Nei prossimi giorni iniziano le operazioni del secondo lotto, che riguarda l’area tra vicolo Sottomonte e Riva Bartolini, davanti alla Biblioteca Civica Joppi.

Il vicesindaco Loris Michelini spiega: “Il lavoro prevedeva due fasi: la prima finalizzata a riqualificare la piazza con la posa di pietra nella parte centrale e porfido lateralmente, in continuità con via Mercatovecchio. Sono lavori che rendono la piazza più bella e più resistente all’usura, cui si aggiungono interventi alla rete idrica e agli allacci fognari. La seconda fase, ormai prossima all’avvio, durerà una cinquantina di giorni e riguarderà l'area antistante la biblioteca civica Joppi”.

Ancora Michelini: “I lavori permettono anche di valorizzare pienamente una pietra che costituisce un importante pezzo di storia della nostra città: posta in mezzo alla piazza, più chiara delle altre, era la pietra d’angolo su cui poggiava un palazzo storico di questa città, che venne abbattuto nel 1939 per consentire il transito del tram che, allora, attraversava Udine. Proprio ieri mattina si è tenuta la posa di questa pietra, perfettamente salvaguardata, che, quindi, consente di aggiungere un elemento culturale e storico a un’opera di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza”.

Il vicensindaco, nel ricordare che il quadro economico dell’opera è di 800mila euro complessivi, annuncia che “questo secondo lotto di lavori implicherà qualche piccola modifica alla viabilità. Ricordo che abbiamo scelto di dividere l’opera in due parti proprio per consentire sempre il transito nell’area, pur con alcune limitazioni. Ringrazio ancora le associazioni di categoria, i commercianti e gli esercenti per la collaborazione che stanno fornendo in questo periodo”.