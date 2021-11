Udine, sei nomadi condannati per truffa

Sono costate sette anni di reclusione complessivi quattro truffe, per un bottino di 162mila euro, messe a segno tra il 2017 e il 2018 da sei nomadi, quattro uomini e due donne, dell’hinterland udinese. A emettere oggi la sentenza è stato il giudice Nicolò Gianesini del Tribunale di Udine. Il vice procuratore onorario Paola Peressini aveva chiesto in tutto quasi 12 anni di reclusione. Le pene variano dai 3 anni e 3 mesi ai 5 mesi di reclusione e a tre di loro è stata concessa la sospensione condizionale.



Tre condannati erano accusati di aver sottratto nove orologi rolex del valore di 120mila euro a un gioielliere, due di aver intascato 27mila euro da una persona interessata all’acquisto di 143 sterline d’oro e due di aver ottenuto 10mila euro con il sistema del cambio valuta accampando la scusa di voler rilevare dalla vittima una lavanderia automatica. Infine, due di loro avrebbero ottenuto 5.500 euro da una persona interessata a 200 grammi d’oro, ma sono stati condannati solo per aver agito sotto falso nome. La vittima, infatti, aveva ritirato la querela.