Si aggirava in Borgo Stazione, a Udine, brandendo un'accetta e spaventando i passanti. In tanti, questo pomeriggio, hanno chiamato il 112 facendo accorrere sul posto la Polizia di Stato e i Carabinieri, insieme alla Polizia Locale. L'uomo, un giovane cittadino straniero, senza fissa dimora, è stato disarmato e portato in caserma. Per lui si profila una denuncia.

Pare abbia anche minacciato alcuni commessi di attività del quartiere delle Magnolie.