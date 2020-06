Udine, si cappotta con la Fiat 500

Due incidenti questa mattina all'alba sulle strade friulane. Intorno alle 5, in via Lumignacco, a Udine, vicino al canile, un uomo di 57 anni, residente nel capoluogo friulano, alla guida di una Fiat 500, ha perso il controllo della vettura e si è cappottato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. L'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Non è grave.

Sinistro stradale anche a Pordenone, tra via Roma e via Canaletto, in prossimità di una rotonda. Due vetture si sono scontrate, sembra per una mancata precedenza. Le persone coinvolte non sono rimaste ferite in maniera seria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e sanitari.