Udine, si scambiano effusioni e rapinano due minorenni

Scali ferroviari regionali al setaccio, grazie alla sesta operazione di Polizia 'Stazioni Sicure' che stavolta ha permesso agli agenti di individuare e denunciare una coppia di rapinatori, recuperando e restituendo al proprietario la refurtiva. L'operazione è stata disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria per potenziare le attività di prevenzione dei crimini e il controllo del territorio ferroviario.



Sono in tutto 664 le persone, con relativi bagagli al seguito, controllati in 20 scali ferroviari da oltre 80 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia con l’ausilio, a Trieste, delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza del capoluogo giuliano.



Udine: finte effusioni e scatta la rapina

Un quindicenne, cittadino italiano di origine nordafricana, giunto sabato scorso ad Udine per visitare il cugino sedicenne ha denunciato agli agenti della Polfer di essere stato vittima di una rapina. Il giovane straniero e il cugino, passando per il sottopassaggio di via della Cernaia e scherzando tra loro in lingua araba, hanno incrociato una coppia, intenta a scambiarsi reciproche effusioni, che improvvisamente, dopo averli seguiti, li ha minacciati con il chiaro intento di farsi consegnare il trolley. Spaventati, i ragazzi si sono dati alla fuga lasciando la valigia nelle mani della coppia di malviventi.



Grazie alle veloci indagini svolte dalla Polfer è stato possibile risalire alle generalità dell’aggressore e della sua compagna, un cittadino algerino ventinovenne, clandestino, già oggetto di un provvedimento di espulsione, ed una cittadina ucraina di 24 anni. L’uomo era già noto alla Polfer di Udine in quanto rintracciato e denunciato in occasione di una delle recenti operazioni eseguite per controllare le presenze negli stabili ex dormitorio dismessi dalle ferrovie di Via Giulia. Proprio nel suo ultimo giaciglio è stato rinvenuto anche il trolley oggetto della rapina.La coppia è stata dunque indagata a piede libero per rapina, mentre la valigia, assieme a parte del contenuto, è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.