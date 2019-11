Udine, si spezza un ramo e cade tra le giostre

Pericolo scampato al Luna park di piazza Primo Maggio, a Udine: verso le 19, un grosso ramo si è spezzato da un albero, cadendo violentemente a terra da una altezza di 15 di metri, proprio in mezzo a due attrazioni.

Fortunatamente il ramo non ha colpito nessuno fra le tante persone che questo pomeriggio hanno accalcato i baracconi, approfittando di uno dei primi pomeriggi senza pioggia. Sul posto, per un sopralluogo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine per valutare le condizioni della grande pianta secolare, posta davanti al liceo classico Stellini.

Domani sarà l'ultimo giorno per le attrazioni delle giostre, poi toccherà alle bancarelle di Santa Caterina riempire e colorare Giardin Grande.