Udine, slitta il versamento della Tari

Dopo i ritardi nella consegna dei bollettini per il pagamento della Tari, legati a problemi nel nuovo appalto affidato per il servizio, il Comune di Udine corre ai ripari. La Giunta, infatti, ha stabilito lo slittamento delle scadenze dei versamenti della rata di acconto e di saldo “al fine di agevolare i contribuenti, concedendo loro più tempo per il pagamento, tenuto conto della crisi economica in atto causa Covid (che già aveva determinato lo slittamento delle scadenze di marzo, giugno e settembre), e in considerazione dei ritardi verificatisi, per problemi tecnici, nella consegna degli avvisi con relativi F24”, si legge nella delibera.

Nel primo caso, il pagamento dell’imposta passa dal 31 ottobre al 20 novembre, mentre il saldo è rinviato dal 3 dicembre al 31 gennaio 2021.