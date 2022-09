Udine, soccorse due anziane in difficoltà

Nella serata di sabato 24 settembre, gli agenti della Polizia di Stato della Questura udinese hanno soccorso due anziane che si trovavano in difficoltà.

Una Volante, poco dopo le 21, ha raggiunto in via Baracca una ragazza che aveva ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di un'85enne, che si era persa mentre passeggiava: dopo averla identificata e aver accertato che viveva in un comune limitrofo, gli agenti l'hanno accompagnata a casa, dove ad attenderla c'erano i parenti, preoccupati perché non avevano sue notizie.

Un’altra Volante, dopo la mezzanotte, ha rintracciato in centro un’altra signora, 80enne, che camminava confusa sotto la pioggia, non ricordando dove fosse diretta. Dopo una serie di accertamenti, i poliziotti hanno capito che risiedeva in una struttura per anziani, dalla quale si era allontanata e dove l’hanno poi riaccompagnata per affidarla alle infermiere.