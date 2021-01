Udine sogna il suo 'porto vecchio'

È inutile guardare, con apatica invidia, al rinascimento di Trieste: anche Udine ha il suo ‘porto vecchio’ da ripensare e usare come trampolino di lancio per recuperare il ruolo di capitale del Friuli. Per molti anni le varie amministrazioni comunali, però, non hanno trovato la strada che porta al recupero di quella grande parte della città che comprende la stazione e il tracciato ferroviario, lo scalo in via Buttrio, l’ex Safau. Oggi si presenta una novità: c’è un’idea di rigenerazione urbanistica e c’è anche un treno finanziario che sta passando, ovvero il Recovery Fund europeo.



L’idea si chiama Udine 2050 ed è stata elaborata da un gruppo di studio composto dal docente universitario Sandro Fabbro, che guida l’Officina di rigenerazione territoriale di Cantiere Friuli, assieme al collega Piero Pedrocco, agli ingegneri Alessandro Papparotto e Luca Vittori e alla neolaureata Karin Drosghig (che ne ha fatto la sua tesi). Viene presentato come uno “studio per un progetto di rigenerazione e trasformazione urbana per la città di Udine con effetti sull’intera regione”. Ed è un progetto che non nega di essere ambizioso: la stima degli investimenti pubblici ammonta a 1,5 miliardi di euro. Ma questo sforzo potrebbe generare nel corso del tempo investimenti privati pari a 3-4 miliardi.



In che cosa consiste, però? Possiamo suddividere gli interventi in tre azioni su una superficie complessiva di 43 ettari.La prima è l’interramento della ferrovia che attraversa la città. Il fascio ferroviario si dirama su cinque direttrici, rispettivamente verso Venezia, Tarvisio, Cividale, Gorizia e Palmanova. In tale contesto esiste uno scalo merci (via Buttrio-Laipacco) che è già destinato a spostarsi nella zona industriale, lasciando così un enorme spazio vuoto a ridosso della città. La proposta è di interrare parte delle tratte ferroviarie, in particolare a ridosso della stazione, collocandole su un sedime a 10 metri al di sotto del piano di campagna. Al posto delle attuali rotaie si creerebbe un corridoio verde di collegamento urbano tra i diversi poli immaginati dal progetto. Esiste, poi, un livello intermedio destinato al transito delle auto, anche con parcheggi su più livelli, e all’accesso alla nuova stazione sotterranea e ai servizi annessi.La seconda azione riguarda il recupero delle aree dismesse e degradate. Per fare un solo esempio, il sito siderurgico della Safau. Azione con un obiettivo ben preciso: incentivare l’inclusione sociale e culturale. Ecco, così, la proposta di realizzare due asili nido, un centro di ascolto e uno di aggregazione giovanile, una biblioteca e spazi all’aperto per teatro e cinema estivi, una piazza per il mercato cittadino di produttori locali. Ma non è tutto, perché Udine2050 immagina anche due poli più grandi destinati, rispettivamente, alla salute e allo studio. Tutto questo ‘nuovo’ quartiere vuole essere ‘carbon neutral’, ovvero energicamente sostenibile attraverso l’utilizzo delle più recenti tecnologie.Infine, la terza azione è affidata ai privati. Il progetto, infatti, può rappresentare un motorino d’avviamento per tutta una serie di investimenti sia in campo residenziale, sia in quello dei servizi, compresi quelli finanziari.Tutto questo è solo un sogno irrealizzabile? Viste le esperienze di rigenerazione urbana di successo in diverse altre città europee non sembra proprio. Basti pensare all’area industriale abbandonata vicina al museo Guggenheim a Bilbao, oppure al Park Spoor Nord di Anversa, al quartiere Pasila di Helsinki oppure al progetto tutto italiano di Porta Nuova a Milano. Udine2050 si è però ispirato a un esempio molto aderente alla propria realtà di partenza, ovvero il recupero del quartiere La Sagrera di Barcellona, in cui all’interno della città sono stati ben integrati un polo intermodale, un polmone verde e nuove aree edificate.Si potrebbe, comunque, obiettare che sono tutte città molto più grandi di Udine e che quindi, da piccolo centro di 'periferia', è meglio che abbassi le proprie aspettative. Peccato che a Bolzano (100mila abitanti come Udine) un progetto di rigenerazione dell’area ferroviaria da 35 ettari sia già stato definito e la società Arbo (partecipata da Provincia autonoma, Comune e Ferrovie dello Stato) inizierà i lavori nel 2022.