Udine, sopralluogo al cantiere in via Pellis

Sopralluogo del Comune di Udine, con il sindaco Pietro Fontanini e il vice Loris Michelini, in via Pellis per verificare lo stato dell'arte dell’intervento di manutenzione al marciapiede davanti alla scuola dell'infanzia di Paparotti. La chiusura del cantiere è prevista entro l'avvio dell'anno scolastico.

L'opera rientra in un programma che contempla 10 lavori in punti diversi della città: ripristino del cordolo interno tra piazza Diacono e piazzale Cella; riparazione del porfido stradale in vicolo Stabernao; demolizione e rifacimento del marciapiede in via Tolmino 21; riparazione del marciapiede in via Cefalonia 36 e via Tellini; riparazione della cordonata inclinata in via Marangoni 49; scavo per indagine agli impianti in via della Rosta; pavimentazione in porfido del marciapiede in via Bicinicco; demolizione e rifacimento del porfido al marciapiede in via Cividale 91, oltre alla riparazione in via Pellis 7, oggetto di questo sopralluogo.