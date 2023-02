Udine, sorpreso con hashish e cocaina nel parco

Nella serata di lunedì 30 gennaio, la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un 20enne cittadino pakistano per detenzione illegale e cessione di stupefacente.

Dopo alcune segnalazioni di spaccio e consumo di droga da alcuni residenti della zona di San Domenico, durante un servizio di controllo del territorio, poco dopo le 20.30, gli agenti di una Volante hanno notato un ragazzo che, nell’area verde tra via Derna e via Colonia Caroya, vicino alla parrocchia, scambiava qualcosa con un uomo in sella a una bici, che poi si è allontanato velocemente.

Hanno così identificato il giovane, un 20enne pakistano, in Italia senza fissa dimora e senza fonti di reddito, che, con palese nervosismo, ha consegnato una banconota da 50 euro, appena ricevuta dall’altra persona.

In una tasca del giubbotto, il ragazzo nascondeva anche mezzo panetto di hashish, per un peso di circa 55 grammi, otto involucri termosaldati contenenti cocaina, pronti per essere ceduti al dettaglio, per un peso complessivo di circa 6 grammi, nonché altri 100 euro in banconote di tagli diversi, provento di precedenti cessioni dello stupefacente. Soldi e droga sono stati sequestrati.

Questa mattina, in sede di convalida dell’arresto, il Gip ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la regione.