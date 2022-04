Udine, sospesa l'erogazione dell'acqua in piazzetta Marconi

Giovedì 14 aprile, dalle 9 alle 18, a Udine è in programma la sospensione della fornitura dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori sulla rete idrica e fognaria di piazzetta Marconi. Lo segnala il Cafc.

Lo stop interesserà anche le vie limitrofe: via Gemona (dal civico 2 al civico 12 e dal civico 1 al civico 7), via Bartolini (dal civico 4 al civico 20 e dal civico 3 al civico 19), piazzetta Antonini, via Portanuova, vicolo della Banca, vicolo di Lenna, via Molin Nascosto e piazza San Cristoforo.

Gli utenti possono contattare il Numero verde per emergenze 800 903 939.