Udine sotto le stelle conquista anche Borgo Grazzano

“In un solo mese ‘Udine sotto le stelle’ si è dimostrata capace non solo di attirare in città migliaia di persone ma di crescere rapidamente, con l’allargamento a via Vittorio Veneto e, a partire da questo sabato, a via Grazzano, a dimostrazione di quanto questa manifestazione sia apprezzata dagli esercenti della nostra città”. Lo dichiara l’Assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz.

“Già alcuni giorni fa abbiamo incontrato i rappresentanti dello storico e centralissimo borgo per definire i dettagli dell’ingresso della via nell’ambito dei fine settimana di questa estate udinese. Questa volontà, unita a una grande capacità di fare squadra, non può che farci piacere perché il coinvolgimento di via Grazzano rappresenta un valore aggiunto per la manifestazione. E ora guardiamo a iniziative analoghe che provengano anche dai quartieri periferici”.

“Ma non basta, perché ci sono anche le centinaia di iniziative che, dal concerto del risveglio alla notte bianca ai concerti in Castello all’allargamento dei tavolini al plateatico di piazza San Giacomo, andranno a movimentare questa estate udinese che vuole essere anche una forma di riscatto, sia dal punto di vista sociale che economico, rispetto a una primavera segnata dall’epidemia che quasi completamente ha congelato la vita cittadina”.

“Quanto stiamo facendo sta letteralmente ridefinendo l’idea del divertimento nella nostra città e i cittadini, ma anche i turisti austriaci e tedeschi che stanno tornando a Udine, ci stanno dicendo, con il loro entusiasmo e la loro partecipazione, che è questa la strada da percorrere”, conclude Franz.