Udine, spaccata nella notte al bar Lume

Spaccata nella notte in un locale del centro di Udine. Ignoti hanno fatto irruzione al Bar Lume, sottraendo l’incasso della serata (ancora da quantificare) e l’Ipad utilizzato per la contabilità e l’emissione degli scontrini. L’amara scoperta è avvenuta solamente questa mattina, quando il titolare si è recato sul posto per le ordinarie pulizie.

L'irruzione è avvenuta, dunque, tra le 2.30 e le 8 di questa mattina. I ladri sono entrati sfondando una delle due porte vetrate che permettono l'accesso nel locale. Subito dopo il furto, i malviventi si sono dileguati, forse anche con la complicità di qualche compare.

Il proprietario, Matteo Comelli, ha lanciato un appello sui social per individuare i responsabili: "Chiunque ha visto qualcosa è invitato a contattare i carabinieri del Comando di Udine".