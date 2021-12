Udine, spaccio di droga al parco Ardito Desio

Nel pomeriggio, durante un servizio di controllo volto al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti in alcune aree verdi di Udine, il Nucleo di Polizia Giudiziaria e il Nucleo Cinofilo della Polizia locale ha fermato un 18enne udinese nel parco Ardito Desio, trovato in possesso di stupefacente per uso personale.

Nei controlli che sono seguiti, gli agenti hanno sequestrato circa 40 grammi di hashish già confezionata e pronta per lo spaccio, che era stata abbandonata nell'area verde.