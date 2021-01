Udine, strano via vai in zona rossa. Era per comprare droga

Personale della Polizia di Stato di Udine, nell’ambito di attività di prevenzione e repressione dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un cittadino italiano 37enne, residente in città, per detenzione a fini di spaccio di stupefancenti. In casa sua, sono stati sequestrati circa cinque chilogrammi di marijuana, quattro grammi di cocaina e 1,5 grammi di metamfetamina.

Nel primo pomeriggio del 7 gennaio, personale della Squadra Mobile ha effettuato un servizio per verificare una segnalazione giunta nei giorni precedenti da parte di alcuni condomini di una palazzina del centro, che segnalavano un sospetto andirivieni di giovani che si recavano nell’appartamento dell’arrestato, nonostante le misure da zona rossa.

Gli agenti hanno accertato che effettivamente diversi personaggi, gravitanti nel mondo della tossicodipendenza, si recavano nella palazzina alla ricerca di un giovane, che in quel momento era però assente.

Atteso il rientro dell’uomo, è stato fermato e controllato; è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e di 1,5 grammi di metamfetamina. La successiva perquisizione del suo appartamento consentiva di sequestrare anche diversi involucri contenenti complessivamente quasi cinque chili di marijuana, oltre a un’ingente somma di denaro, provento dell’attività illecita dell’uomo. Sono stati sequestrati anche strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Lo spacciatore, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Udine.