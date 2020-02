Udine, supermercati presi d'assalto:

Supermercati e negozi presi d'assalto causa Coronavirus non soltanto nelle zone dove si sono registrati i focolai, quindi in Lombardia e Veneto, ma anche in Fvg dove in molti hanno preferito fare scorta di alimentari e beni comuni per ogni evenienza.

Nessuna corsa all'acquisto a Udine e nella prima periferia, nessuna ressa alla cassa e nessuna coda infinita, ma di certo quello di oggi è un lunedì, almeno dal punto di vista commerciale, tutt'altro che ordinario.

Gli addetti ai lavori commentano sorpresi che si tratta di “un'affluenza straordinaria” per essere un lunedì, aggiungendo che “la gente sembra impazzita”. Le casse automatizzate sono state prese d'assalto, dicono le cassiere, ma “non tutti hanno dimestichezza con la tecnologia così dobbiamo controllare le procedure e intervenire in caso di bisogno”. Una giornata di superlavoro, fin dalle prime ore del mattino, almeno per quanto riguarda gli alimentari.



Se alcuni scaffali sono stati svuotati in fretta, quelli sì, in molti punti vendita. Nei carrelli più pieni non mancano poi intere scorte. Se tanti carrelli sembrano riempiti oltre misura per far fronte all'emergenza Coronavirus e limitare le uscite in luoghi pubblici nei prossimi giorni, va detto che ce ne sono altrettanti riempiti con acquisti ordinari, segno che la situazione è ancora sotto controllo.