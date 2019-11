Grave incidente in tangenziale nella prima serata di oggi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, sono rimaste coinvolte in un tamponamento almeno una decina di vetture.

Due, almeno, sono finite nel fossato. Stanno operando in forze i Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Il traffico è in tilt: la viabilità è compromessa anche dalla poca visibilità e dalla pioggia.