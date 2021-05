Udine, terminato il cantiere in via Gemona

Si è tenuta questa mattina, a Udine, alla presenza del Sindaco Pietro Fontanini e del Vicesindaco e Assessore al lavori pubblici Loris Michelini, la cerimonia di conclusione dei lavori di rifacimento del porfido del segmento nord di via Gemona, nel tratto compreso tra via Deciani, via Santa Chiara e piazzale Osoppo. I lavori sono stati eseguiti dal 22 marzo all’8 maggio.

Il sottofondo è stato realizzato in misto cemento e una volta finita la posa le fughe sono state sigillate con la resina che è già stata utilizzata in altre vie della città. Sarà tuttavia necessario attendere, prima dell’apertura, ancora qualche giorno per permettere alla resina di maturare e per completare il tracciamento della segnaletica orizzontale.

I prossimi lavori previsti dall’opera riguarderanno il rifacimento del porfido in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra piazza Duomo e l’incrocio con via Gorghi e via Piave, in via Grazzano, nel tratto compreso tra via Della Cisterna e piazza Garibaldi e a concludere, tra fine estate e inizio autunno, in via Superiore, tra via Leicht e via Villalta.

A occuparsi dei lavori è stata l’impresa edile Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. per un costo complessivo di 582 mila euro.