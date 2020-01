Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone nella notte, intorno alle 2.30, in una abitazione di via Ottobono, a Udine, nella zona di via San Rocco. Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un rogo che ha interessato prima la canna fumaria per poi estendersi al materiale isolante e al sottotetto.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, le fiamme sono state domate celermente e non si sono estese al resto dello stabile. Nessuna persona è rimasta intossicata.