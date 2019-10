Udine, tir contromano in piazzale Chiavris

Autoarticolato contromano in piazzale Chiavris, nella zona nord di Udine. E' avvenuto tra le 17 e le 18 quando un camionista, proveniente da viale Tricesimo, ha imboccato la grande rotatoria sbagliando completamente senso di marcia. Il traffico è letteralmente andato in tilt a causa delle numerose 'grandi manovre' che l'autista ha dovuto compiere in retromarcia pur di rimettere il mezzo pesante in sicurezza sulla corsia di marcia corretta.

Ad aiutarlo c'era un collega, sceso dalla cabina di un secondo tir non appena ha visto il mezzo pesante arrivare in senso opposto. Fortunatamente, a parte la viabilità congestionata anche a causa dell'orario di rientro, non si sono segnalati incidenti.