Udine, trasforma casa in un Bed&Breakfast abusivo: multata

Aveva trasformato un alloggio privato, a Udine, in un Bed&Breakfast ma abusivamente. Così, una cittadina russa di 40 anni dovrà pagare una sanzione di 1.666,66 euro.



Gli accertamenti sono stati condotti dall’ufficio Polizia Amministrativa e Commerciale della Polizia locale del capoluogo friulano. Dopo diversi sopralluoghi, è emerso che la camera era prenotabile tramite il portale di prenotazioni AirBnB, dove era recensita decine di volte e i pagamenti potevano avvenire attraverso PayPal. La titolare non aveva però presentato agli uffici comunali la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), necessaria per le strutture ricettive. Inoltre non risultava che la donna avesse comunicato i nominativi degli ospiti della struttura in Questura, come richiesto dalle normative.



La 40enne è stata quindi sanzionata per violazione alla L.R. 21/2016 sul turismo, per l'importo di quasi mille e 700 euro. La mancata comunicazione delle generalità delle persone alloggiate prevede, invece, una sanzione penale. Gli organi competenti valuteranno, inoltre, i risvolti fiscali della condotta.



“Un plauso alla Polizia locale per questa operazione - commenta Alessandro Ciani, assessore alla sicurezza -. La nostra amministrazione condanna ogni forma di abusivismo. In un momento estremamente delicato anche per le strutture ricettive è inaccettabile che cittadini privati si inventino bizzarre forme di dumping che infrangono le regole, danneggiano gli operatori e, aspetto non secondario, non tutelano adeguatamente i fruitori del servizio. Ricordo a tutti che rivolgersi ai professionisti del turismo significa, in prima battuta, mettersi al riparo da truffe o altri problemi. I controlli, a tutela in primis di chi rispetta le regole e paga correttamente le tasse, proseguiranno anche in futuro”.