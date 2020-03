Udine, tre minori denunciati per rapina aggravata

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti hanno denunciato alla Procura dei minori tre 16enni udinesi per rapina ai danni di un 15enne. Poco dopo le 16, in un parco cittadino, il ragazzo era stato derubato della propria bicicletta - del valore di circa mille euro - da tre coetanei: mentre due ragazzi bloccavano a terra la vittima, rubandogli anche i 15 euro che aveva in tasca, il terzo si allontanava con la bici.

Il 15enne è riuscito a registrare un breve video dei primi due mentre fuggivano e a chiamare la Polizia di Stato. Grazie a quelle immagini una Volante ha individuato i tre responsabili e scoperto, nascosta nello scantinato dell’abitazione di uno di loro, la bicicletta rubata. I tre, non ancora 17enni, sono così stati denunciati in stato di libertà.