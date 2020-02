Udine, tre proposte per la città del futuro

Non ci sono solo i grandi spazi un tempo occupati dalle caserme a far discutere quando si tratta di immaginare in che modo potrà cambiare volto Udine. Nel caso dei quartieri posti a est e a sud della città, infatti, si ragiona su cosa fare per eliminare l’assedio dei passaggi a livello e, al tempo stesso, come riutilizzare, o meglio rigenerare le aree lasciate libere man mano che saranno dismesse le linee e le strutture ferroviarie.

A tale riguardo, l’urbanista Maurizio Ionico avanza tre distinte ipotesi, convinto che esista una stretta relazione tra la riorganizzazione del patrimonio e delle strutture ferroviarie e i programmi di rigenerazione, urbana, periurbana, fisica e ambientale, per altro già avviati e sperimentati con successo in altre città europee.

“Con la soppressione di cinque passaggi a livello lungo la linea Udine - Tarvisio a est della città e la revisione in corso della rete ferroviaria che attraversa la città lungo una direttrice nord- sud, assieme alla dismissione in corso di aree, scali e edifici un tempo funzionali alle attività della ferrovia a sud di Udine è possibile - spiega Ionico - perseguire due ipotesi concrete di rigenerazione. La prima è legata al completamento del trasferimento dei transiti sulla tratta interrata e al riutilizzo della vecchia ferrovia con la contestuale soppressione dei passaggi a livello suggeriscono la ri-progettazione di un ampio contesto, lungo le vie Buttrio, del Bon e Pola, Bivio Bearzi e via Cividale, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, ciclabile attraverso la creazione di un complesso parco urbano”.

C’è poi il territorio a sud della città per il quale Ionico avanza la seconda ipotesi: “La revisione dell’assetto della rete ferroviaria e la dismissione di aree e strutture ferroviarie richiedono di ripensare le funzioni di un esteso spazio collocato nel quadrante situato tra la Stazione dei treni, via Buttrio, via Lumignacco, l’area per gli insediamenti produttivi posta a sud di Udine. Si tratta - sottolinea l’esperto - di far fronte al processo che sta caratterizzando l’evoluzione anche a Udine delle storiche funzioni e componenti ferroviarie, quali edifici, strutture e scali, con il presentarsi di fenomeni di spostamento, ritrazione e loro inutilizzo che sollecita a disporre di una visione complessiva dell’assetto urbano di una porzione importante della città e di quello periurbano e di area vasta. Qui si inserisce la proposta di prevedere all’interno del quadrante coinvolto un polo industriale di attrezzature e servizi a supporto del trasporto, delle merci e delle persone, e alla logistica, ciò per rispondere a specifiche necessità poste dal mercato e a un bisogno più generale di rafforzamento della componente ferroviaria e logistica lungo l’importante direttrice del Corridoio 1/Baltico Adriatico”.

Esiste infine una terza ipotesi di rigenerazione: “Si tratta di considerare e attrezzare la fermata di San Gottardo come hub della mobilità e centro intermodale passeggeri, a supporto delle relazioni urbane e della direttrice Udine – Cividale del Friuli. Si tratta di riconoscere nella struttura - sottolinea Ionico - la porta di entrata e uscita dalla città di Udine e nodo della mobilità di valenza urbana e territoriale attraverso la realizzazione del Centro intermodale e l’organizzazione dei servizi che si articolino sulla mobilità su ferro (servizi ferroviari), mobilità su gomma (servizi bus, servizio taxi), mobilità ciclabile e sulla mobilità pedonale”.