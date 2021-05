Udine, trova una pistola nel parcheggio dell'ospedale

Una misteriosa pistola 'pronta all'uso' è spuntata, nella notte, in un posteggio del Santa Maria della Misericordia di Udine. A rinvenire la rivoltella, intorno a mezzanotte, è stato un operatore impegnato in lavori di pubblica utilità.

L'arma, munita di proiettili e avvolta da alcuni strati di cellophane e carta, era in un cestino posizionato all'interno del Park 3 dell'ospedale; l'addetto l'ha trovata durante il quotidiano svuotamento dei rifiuti con annesso ricambio del sacco. Allarmato, ha immediatamente chiamato il 112 e informato le forze dell'ordine. Poco dopo, lo stesso operatore ha consegnato l'arma agli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto al sequestro, aprendo le indagini.

Soddisfatto dell'operato dell'uomo il presidente dell'Associazione di giustizia riparativa 'I nostri diritti di Udine', Edi Sanson, ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri ora in pensione. "Il nostro addetto ha dimostrato di essere attento alle disposizioni di legge e alle procedure insegnate nel percorso riabilitativo da parte della onlus", ha premesso presidente. "Spero che sia premiato dall'Autorità per la dimostrazione di assoluta riconversione e per le modalità con cui ha gestito un problema".

Per l'associazione di Sanson quotidianamente operano 40 persone. I lavori svolti variano dalle pulizie, al riordino e pittura a favore di Enti e Comuni. "Per chi fosse interessato - sottolinea Sanson - l'associazione è reperibile alla mail inostridiritti@onlusets.com".