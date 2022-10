Questa mattina, in via Pozzuolo, a Udine, gli infermieri della Sores hanno inviato l'automedica dopo che alcuni passanti avevano segnalato una persona esanime a bordo strada.

L'equipaggio ha raggiunto il luogo indicato, nella zona del Sert, ma purtroppo per l'uomo, che era stato colto da malore, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Sul posto la Polizia locale.