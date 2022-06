Udine, un grande parco verde all'ex Bertoli

Meno residenzialità. Più verde. E via libera a nuove destinazioni d'uso che portino a progettualità che riaccendano la zona Nord di Udine, con la possibilità di creare un parco pubblico da 60mila metri quadrati, e spazi dedicati a sale polifunzionali per attività culturali, ricreative, d'intrattenimento, ma anche superfici dedicate a varie funzionalità per attività ludiche e sportive, di ristorazione e uffici.

Disco verde dalla Giunta comunale alla variante che riguarda le destinazioni d'uso per le aree non realizzate relative all'area dismessa delle ex acciaierie Bertoli.

Giulia Manzan, assessore all’urbanistica, spiega: “Siamo arrivati al documento finale dopo un percorso cominciato a fine 2020, che aveva come obiettivo quello di rivedere le previsioni del piano particolareggiato di Molin Nuovo, diminuendo in modo consistente le volumetrie destinate alla residenzialità. Il motivo è molto semplice: da un lato, ha inciso la situazione immobiliare, dall’altro logiche legate alla mancata crescita demografica, visto che il numero di abitanti di Udine, di fatto, è stazionario da una decina d’anni. Abbiamo inoltre scelto di realizzare un grande parco pubblico unitario di almeno 60mila metri quadrati attiguo a via Molin Nuovo. In sostanza abbiamo individuato quelle destinazioni d'uso al fine di garantire un mix di funzioni ed evitare interventi solo residenziali o solo commerciali”.

Ancora Manzan: “Il primo passo fin da subito sono gli interventi di bonifica complessiva dell'area e comunque prima dell'ottenimento dei permessi di costruire, come più volte ribadito”.

Manzan chiude: “L’obiettivo è trasformare l'ambito promuovendo la rigenerazione urbana, restituire dinamismo e vitalità a una zona che costituisce il biglietto da visita della città. La strategia della variante è di promuovere le condizioni per attrarre investimenti”.