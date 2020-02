Ieri sera, intorno alle 20, si è verificato un incidente in via Tiepolo 40, a Udine. Una Kia Sportage di colore bianco, dopo aver urtato una Toyota Yaris di colore scuro in sosta, si è allontanata senza fornire le generalità.

La Polizia locale invita chiunque avesse informazioni utili a contattare l'ufficio infortunistica del Comando al numero 0432-1272322 - 127282.