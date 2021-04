Udine, urta un'auto in sosta e fugge

Incidente, quest'oggi a Udine, verso mezzogiorno. Un'auto, fuggita senza fermarsi per segnalare l'accaduto, ha urtato un'auto in sosta, in via della Faula, danneggiandola.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha constatato il danneggiamento di veicolo in sosta, una Peugeot 206. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale per risalire all'esatta dinamica e all'identificazione dei soggetti coinvolti.