Udine, vandali in azione al Marinelli

La sede del Liceo Marinelli di Udine, in viale Da Vinci, è stata oggetto di furti e vandalismi. Un collaboratore scolastico ha denunciato ai Carabinieri di aver trovato danneggiata una macchina delle pulizie e, come se non bastasse, un distributore automatico, dal quale sono state rubate le monetine contenute all'interno.

I vandali sarebbero riusciti ad accedere alla struttura scolastica dopo aver forzato un infisso. Al vaglio dei militari della stazione di Campoformido anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona.