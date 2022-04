Udine, vandali in azione nella sede del Malignani a Sant'Osvaldo

Vandali di nuovo in azione nella sede distaccata del Malignani di Udine, in via Zugliano. Nella notte, si è registrato il terzo raid in pochi giorni all’interno della scuola, che ha causato ingenti danni, rendendo di fatto impraticabili i locali.

Gli autori, almeno tre, hanno forzato una finestra e si sono introdotti nel plesso di Sant’Osvaldo, che ospita 13 classi e non è dotato di videosorveglianza.

Armati di estintori, li hanno prima scagliati contro i distributori automatici e poi hanno spruzzato ovunque il contenuto, imbrattando diversi spazi. Non paghi, hanno lanciato gli arredi scolastici sulle scale.

Questa mattina la brutta scoperta, con il dirigente scolastico Andrea Carletti che ha subito sporto denuncia. Ora si punta a mettere in sicurezza il plesso, trovando quanto prima una soluzione con il Comune di Udine, proprietario dell’edificio, e l’Edr, che ha in carico le manutenzioni.