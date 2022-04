Udine vara un nuovo pacchetto di cantieri stradali

“Continua l’opera di sistemazione di alcune delle strade della città che maggiormente e da più tempo versano in condizioni di degrado, mettendo a repentaglio l’incolumità di automobilisti e ciclisti”. Lo ha annunciato a margine della seduta di Giunta che si è tenuta oggi il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. “Si tratta - ha spiegato Michelini - di interventi di manutenzione straordinaria per i quali è stato approvato oggi il progetto di fattibilità tecnica ed economica e che saranno finanziati per 230mila euro dal Ministero dell’Interno”.

Oggetto di intervento saranno la rotonda all’intersezione tra viale Palmanova, via Melegnano e via Pietro di Brazzà, i sottopassi che da piazzale Cella portano in via Pozzuolo, via Lumignacco e via D’Ascoli e la rotonda di via Boccaccio per quanto riguarda il settore sud ovest della stessa e la rampa di immissione nella tangenziale in direzione sud.

“Gli interventi saranno eseguiti da ditte specializzate mediante l’impiego di specifici macchinari e di asfalto ‘a caldo’ e prevedono la fresatura e pulitura del tratto interessato dai lavori e la fornitura e la posa dei vari strati d’asfalto. Per quanto riguarda il merito dei lavori, si tratta di strade fortemente trafficate e che, proprio per questo, da un lato risultano esposte a maggiori sollecitazioni, dall’altro richiedono di essere messe in sicurezza a tutela dei tantissimi cittadini e pendolari che le percorrono quotidianamente”.

Nello specifico, il tratto di Viale Palmanova oggetto d’intervento, sottoposto ad elevati volumi di traffico per la funzione propria della bretella e il collegamento trasversale della città, presenta una serie di avvallamenti e di danneggiamenti del manto stradale, creando pericolosità al traffico in marcia. Anche in piazzale Cella e nelle zone limitrofe indicate la pavimentazione presenta un forte stato di degrado e necessita un intervento per la messa in sicurezza del traffico. Viale Giovanni Boccaccio risulta invece degradata a causa non solo dell’elevato volume di traffico e della funzione di collegamento con l’ospedale e con il centro studi ma anche a causa del frequenta passaggio di mezzi pesanti.

Gli interventi, che verranno eseguiti su aree di proprietà del Comune e non necessitano di una preventiva valutazione di impatto ambientale o di autorizzazioni relative a vincoli ambientali, inizieranno entro l’estate e dureranno novanta giorni.

“Sono personalmente orgoglioso del grande impegno che questa Amministrazione, dopo anni in cui poco o nulla è stato fatto, sta dimostrando per sistemare e rendere più sicure le strade della nostra città. Anche da questo dipende la qualità della vita dei cittadini e l’impatto positivo che deve avere chi arriva da fuori”, conclude Michelini.