Udine, via dei Rizzani dice addio alle sue magnolie

Ieri molti udinesi hanno assistito al taglio delle magnolie in via dei Rizzani, tra sgomento e dispiacere. Gli addetti al verde pubblico del Comune di Udine hanno tagliato gli alberi che abbellivano la via perchè le radici avevano sconnesso i sanpietrini e le magnolie non consentivano il passaggio delle carrozzine.



Il Comitato Autostoppisti ha subito pubblicato subito le foto di quanto stava accadendo in via dei Rizzani, nella zona di Largo dei Pecile: "Non ci siamo proprio - scrivono -! E anche oggi una città più verde la facciamo domani. La distanza siderale tra la realtà e quello che viene dichiarato in pompa magna sui giornali è ogni giorno più evidente. Ed è ogni giorno più necessario che la delibera sul verde che abbiamo proposto a tutte le forze politiche del Consiglio venga letta, discussa e approvata!".



"Fino a questa mattina, in via dei Rizzani, c'erano alberi ad alto fusto, magnolie. Gli alberi durante l`estate donavano ombra e, ogni giorno, producevano ossigeno. Ora non ci sono più! Neanche fosse resuscitato Attila per ripassare da Udine - attacca la consigliera del Pd Cinzia Del Torre -. Davvero non c'era altro modo per sistemare il marciapiede, se non sterminare tutto il verde? Che tristezza, povera Udine, in che mani!".



Critiche a cui dal Comune rispondono spiegando che il taglio si è reso necessario a causa delle radici delle magnolie, troppo radicate in profondità, tanto da invadere scantinati e creare dossi sul marciapiede, rendendo pericoloso il passaggio dei pedoni e impossibile quello con le carrozzine.



Proseguiranno fino a marzo i lavori in via dei Rizzani, al centro di un intervento di riqualificazione da 422mila euro.