Udine, via libera alla doratura della statua della Giustizia

Statua della Giustizia di piazza Libertà a Udine, il Comune vince la battaglia legale contro la Soprintendenza. Il Tar del Friuli Venezia Giulia, infatti, ha dato ragione a Palazzo D’Aronco e annullato il diniego alla doratura delle parti metalliche del manufatto.

La questione era nata quando, il 23 aprile, la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione all’intervento, che rientra in un piano complessivo di restauro sostenuto da privati tramite Artbonus e che comprende anche l’arco Bollani.

Il recupero prevede la doratura della corona, della bilancia e della spada della statua collocata in cima alla colonna che sorge sul terrapieno di piazza Libertà, dove ci sono altri elementi dorati, sia nella torre dell’orologio, sia nell’Angelo del Castello.

La Soprintendenza si era opposta ritenendo le operazioni proposte “non necessarie a fini conservativi, in quanto prevedono la rimozione dei prodotti già approvati che svolgono la loro azione protettiva”.

Il Comune aveva quindi risposto che l’obiettivo era di ripristinare l’aspetto originario e che comunque la doratura, già presente nel 1614, costituisce un’efficace protezione del metallo. Di rimando, la Soprintendenza aveva ribadito il primo giudizio, senza considerare le ragioni storiche ed estetiche avanzate dal Comune: per la protezione del manufatto non occorrono nuovi interventi. Da qui il ricorso di Palazzo D’Aronco al Tribunale amministrativo, che gli ha dato ragione.

“Lo scarno supporto argomentativo a supporto del diniego - si legge nella sentenza - non consente di comprendere se la Soprintendenza abbia male inteso la consistenza e la ratio dell’intervento oppure, al contrario, lo abbia reputato contrastante con gli interessi culturali e per quali ragioni”. La Soprintendenza è stata condannata a rifondere al Comune 2mila euro per le spese di giudizio.